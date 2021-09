Josse Wester mist de slag in Ronde van Hank, Bas Tietema vierde

Josse Wester heeft de Ronde van Hank niet gewonnen. De vlogger van YouTube-kanaal Tour de Tietema moest genoegen nemen met een 26ste plaats. Zijn ploegmaat en naamgever van het kanaal Bas Tietema eindigde in de Brabantse amateurkoers als vierde.

Het winnen van de wedstrijd in de categorie sportklasse (40 km.) was het grote doel van hun meest recente videoserie ‘Josse gaat voor goud’. Maar in Hank zat winnen er niet in voor Wester. “Er viel een renner voor me, daardoor miste ik de slag”, blikte Wester na afloop terug bij BN De Stem.

De zege ging naar Jelle van Stekelenburg, die in de finale Cas Graafmans versloeg. Tietema, die wel meezat in de voorste groep, kwam vijf seconden na de winnaar over de finish als vierde.

Bij de elites, die een criterium over 80 kilometer reden, ging de zege naar Jesper Rasch (SEG Racing Academy) die in een massaspurt onder anderen Thomas Mijnsbergen en Jos Koop versloeg.

BEDANKT VOOR JULLIE SUPPORT 🥇 pic.twitter.com/qMyp9IjOZD — Bas Tietema (@BasTietema) September 12, 2021