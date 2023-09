woensdag 20 september 2023 om 17:41

Joshua Tarling blij met zege op zwaar EK tijdrijden: “Het ging vandaag puur om power”

De piepjonge Joshua Tarling heeft in Drenthe de Europese titel gewonnen in het tijdrijden. Op een parcours van een kleine dertig kilometer wist de Brit de concurrentie op meer dan veertig seconden te rijden. Een imposante prestatie, die zeker niet gemakkelijk ging. “Het was heel zwaar vandaag”, vertelt Tarling na het winnen van de titel.

“Het was heel zwaar vandaag”, verzucht Tarling met nog rode wangen van de inspanning “Ik voelde mij zwakker dan op het WK. Het ging vandaag puur om de power. Je moest het tempo hoog houden en dat maakte het heel erg lastig.” Toch wist de Brit de concurrentie op geruime afstand te zetten.

De Brit bleek beter bestand tegen de lastige omstandigheden. De wind speelde een verraderlijke rol rondom Emmen. ” De wind maakte het heel zwaar. Het was voornamelijk zijwind vandaag. Het was niet echt tegenwind en het was niet echt wind mee”, aldus Tarling.

Voor de kersverse tijdritkampioen is het seizoen nog niet afgelopen. De Brit geeft aan ook nog aan de start te verschijnen van de CRO Race en de Chrono des Nations. De laatstgenoemde zal Tarling samen met zijn broer afwerken.