Joshua Huppertz rondt vlucht succesvol af in Ronde van Tsjechië

De openingsetappe van de Sazka Tour, ook wel de Ronde van Tsjechië, is een prooi geworden voor de vroege vluchters. Het was Joshua Huppertz die de zege naar zich toe trok, vóór zijn medevluchters Idar Andersen en om Lindner. De Duitse renner van Lotto-Kern Haus is tevens de eerste leider.

De Sazka Tour stond vorig jaar nog als de Czech Tour op de kalender, maar vanwege een nieuwe titelsponsor onderging de Tsjechische etappekoers een naamsverandering. In vier ritten gaat het peloton op zoek naar een opvolger voor Damien Howson. De ronde ging van start met een 150,8 kilometer lange rit van Prostějov naar Uničov, met meerdere korte en langere bergjes. De laatste 25 kilometer was echter in dalende en vlakke lijn naar de finish.

Vijf renners vormden de vlucht van de dag. De Nederlander Adne Koster van Metec-Solarwatt sloeg de handen ineen met Idar Andersen, Joshua Huppertz, Tom Lindner en Damian Papierski. Zij pakten maximaal vier minuten voorsprong. Dan versnelde het peloton, waardoor het verschil begon terug te lopen. Het was met name Intermarché-Wanty-Gobert dat het tempo bepaalde in het grote pak.

Het peloton kwam in de laatste vijf kilometer dicht bij de vroege vluchters, maar die wisten knap stand te houden. Uiteindelijk redden drie van hen het tot aan de streep. Daar ging Huppertz zijn medevluchters Andersen en Lindner vooraf. Jonas Koch won daarachter de sprint voor de vierde plaats. Naast de etappezege legde Huppertz tevens beslag op de eerste leiderstrui in de Sazka Tour.