Joshua Golliker boekt tweede ritzege in Giro Valle d’Aosta, Darren Rafferty eindwinnaar

Joshua Golliker heeft de vijfde en laatste etappe van de Giro Valle d’Aosta gewonnen. De Brit van de opleidingsploeg van Groupama-FDJ, die ook de tweede etappe van de beloftenkoers op zijn naam schreef, kwam na een zware bergetappe solo over de streep. Darren Rafferty verdedigde zijn gele trui met succes en pakte zo de eindzege.

Darren Rafferty stond voorafgaand aan de vijfde en laatste etappe van de Giro Valle d’Aosta fier aan de leiding in het algemeen klassement. Het verschil met de nummer twee, de Fransman Alexy Faure Prost (Circus – ReUz – Technord), was twee minuten en 44 seconden. Rafferty kon zich echter nog niet rijk rekenen, want op de laatste dag van de ronde stond nog een loodzware etappe op het programma. In de finale van de 109 kilometer wachtten de klim naar Chaplong (15,4 km aan 6,8%) en die naar finishplaats Breuil-Cervinia (16,2 km aan 5,8%).

Aan de voet van de klim naar Chaplong was er een kopgroep van acht, maar toen het omhoog begon te lopen, was er al snel nog maar één man over. Joshua Golliker (Equipe continentale Groupama-FDJ) ging solo. De Brit begon met een voorsprong van drieënhalve minuut aan de slotklim.

In de eerste kilometers van die beklimming, slonk zijn voorsprong snel, maar Golliker had zijn klim goed ingedeeld. Hij hield stand ten opzichte van de achtervolgers en boekte zo zijn tweede overwinning van de ronde. Voor Rafferty vormde Golliker geen gevaar, want de stond in het klassement al op ruime achterstand. Alexy Faure Prost en Isaac del Toro vielen Rafferty nog wel aan en wisten ook tijd op hem te pakken, maar het was niet genoeg om hem te onttronen. De Ier van Hagens Berman Axeon pakte de eindzege.