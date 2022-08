Tijdrittalent Josh Tarling (18) tekent voor drie jaar bij INEOS Grenadiers

Opnieuw een renner die vanuit de juniorencategorie direct de overstap maakt naar de WorldTour. De 18-jarige Brit Josh Tarling – in 2021 tweede op het wereldkampioenschap tijdrijden voor junioren – heeft een contract tot eind 2025 getekend bij INEOS Grenadiers. Dat meldt de Britse ploeg op sociale media.

Tarling maakte de afgelopen jaren vooral indruk in ritten tegen de klok. Naast zijn tweede plaats op het WK in Leuven in deze discipline, schreef hij vorig jaar de individuele tijdrit in de SPIE Internationale Juniorendriedaagse (de voormalige Junioren Driedaagse Axel) op zijn naam. In 2022 heeft Tarling een honderd procent score. In de Tour de Gironde International, de Trophée Centre Morbihan en de LVM Saarland Trofeo was het telkens raak in de individuele tijdrit.

“Toen ik opgroeide, zag ik Team Sky en later INEOS Grenadiers, en droomde ik ervan om op een dag in die bus te zitten en dat shirt te dragen”, zegt Tarling op de site van zijn toekomstige ploeg. “Ik kijk er naar uit om een Grenadier te worden, mijn ontwikkeling door te zetten en te leren van bijvoorbeeld Geraint Thomas, Ethan Hayter en Filippo Ganna, en van de coaches en het management.”

Met zijn overgang naar INEOS Grenadiers, slaat Tarling de beloftencategorie volledig over. “Ik ben me er bewust van dat het een grote stap is, maar als ik zie hoe het team geïnvesteerd heeft in een kern van jonge renners, dan is het een perfecte omgeving om me te ontwikkelen in de komende seizoenen.”