zondag 25 februari 2024 om 14:35

Joseph Blackmore haalt ook uit in slotrit Tour du Rwanda

Joseph Blackmore heeft de zestiende editie van de Tour du Rwanda op zijn naam geschreven. De 21-jarige Brit van Israel-Premier Tech begon als leider aan de slotetappe en wist in en rond Kigali de puntjes op de i te zetten. Blackmore soleerde op knappe wijze naar de zegebloemen.

In de achtste en laatste etappe van de Tour du Rwanda moesten de renners iets meer dan 73 kilometer afleggen in en rond Kigali, de hoofdstad en met ruim 1,7 miljoen inwoners tevens de grootste stad van Rwanda. De organisatie kwam nog met een lastige finale op de proppen, want in de laatste twintig kilometer volgden nog Mont Kigali (5,9 km aan 6,8%) en de Muur van Kigali (500 meter aan 8,3%). Bovendien liepen de laatste kilometers naar de finish ook nog stevig bergop.

Er kon met andere woorden nog veel gebeuren in de strijd om de eindzege, in de wetenschap dat de verschillen in de top van het klassement nog speelbaar waren. Blackmore kon zich zeker nog niet rijk rekenen en dat deed de Brit dus ook niet. Sterker, Blackmore wist zijn sterke week in Rwanda nog te bekronen met een tweede ritoverwinning.

Visitekaartje

De jongeling bleek duidelijk over de beste klimbenen te beschikken en reed zijn concurrenten uit het wiel, op weg naar een knappe solozege. Pierre Latour won de sprint van een achtervolgende groep, op exact een halve minuut van de grote winnaar van deze Tour du Rwanda.

Blackmore werd op het eindpodium vergezeld door de Kazach Ilkhan Dostiyev (2e) en Jhonatan Restrepo (3e). William Junior Lecerf is de eerste Belg in de einduitslag: de beloftevolle renner van Soudal Quick-Step eindigt als vierde.