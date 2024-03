donderdag 14 maart 2024 om 08:15

Joseph Blackmore geeft nieuw visitekaartje af met eindwinst in Tour de Taiwan

Joseph Blackmore is de eindwinnaar van de Tour de Taiwan 2024. De 21-jarige Brit van Israel-Premier Tech wist in de slotetappe van en naar Kaohsiung City de Spanjaard Iván Cobo nog uit de leiderstrui te rijden. De slotrit werd – in een sprint – gewonnen door Blackmores ploegmaat Itamar Einhorn.

In de vijfde en laatste etappe van de Tour de Taiwan kon er nog van alles gebeuren, in de strijd om de eindoverwinning. Niet alleen omdat er onderweg nog enkele beklimmingen werden opgediend, maar vooral vanwege de zeer kleine verschillen in de top van het algemeen klassement. Iván Cobo had voor de start de beste papieren, maar de nummers twee, drie, vier en vijf volgden allemaal nog binnen de tien seconden.

De ingrediënten waren kortom aanwezig voor een sportieve climax van jewelste, en de wielerfans werden op hun wenken bediend. Cobo vond in de slotrit van 146,5 kilometer namelijk nog zijn Waterloo. De 24-jarige renner van Equipo Kern Pharma bleek op het moment suprême niet in staat om zijn concurrenten te volgen en kwam met achterstand over de streep, in een tweede pelotonnetje, op een goede minuut van de eerste groep.

Cobo moest de leiderstrui dus nog afgeven, maar aan wie? Yuma Koishi, Carter Bettles, Joseph Blackmore en Aaron Gate waren de belangrijkste gegadigden en uiteindelijk trok Blackmore aan het langste eind. De jonge Brit wist onderweg de meeste bonificatieseconden te sprokkelen en wist zo Koishi, Bettles en Gate de loef af te steken.

This year’s Tour du Rwanda *and* Tour de Taiwan champion: @Joe_blackmore_ 🥇 Two GC victories in under a month for the 21-year-old British rider! #TourdeTaiwan 🇹🇼 #YallaIPT pic.twitter.com/UC44vDB72F — Israel – Premier Tech (@IsraelPremTech) March 14, 2024

Dubbel feest

Voor Blackmore, die normaal uitkomt voor de opleidingsploeg van Israel-Premier Tech, is het alweer zijn tweede eindzege van 2024. Vorige maand kroonde hij zich ook al tot winnaar van de Tour du Rwanda. Zijn ploeg mocht vandaag overigens twee keer de champagne ontkurken, aangezien de slotetappe werd gewonnen door Itamar Einhorn. De rappe Israëliër rekende in een sprint af met Matteo Malucelli en Manuel Peñalver.