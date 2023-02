José De Cauwer: “Arnaud De Lie zal ons dit voorjaar nog verrassen”

Arnaud De Lie is uitstekend aan zijn seizoen begonnen. De 20-jarige Belg wist in zeven wedstrijddagen drie keer te winnen. José De Cauwer, wielercommentator bij de VRT, is onder de indruk.

De Lie debuteerde dit seizoen met een overwinning in de Clàssica Comunitat Valenciana 1969, een eendaagse in Spanje. Daarna trok hij naar Frankrijk voor de GP La Marseillaise en Ster van Bessèges. In de laatste koers, die hij als zevende afsloot, schreef hij twee ritten op zijn naam. “Die eerste ritwinst was al straf: hij kwam vanuit het wiel van Mads Pedersen, een wereldrenner”, aldus De Cauwer in de podcast De Tribune. “Maar die derde etappe was nog straffer: er bleven nog dertig renners over en hij was er nog bij. We dachten dat hij een pure sprinter was, maar De Lie is veel meer dan dat.”

Toen De Lie nog bij de junioren reed, kreeg De Cauwer al te horen dat er een coureur van ‘wereldklasse’ aan zat te komen. “Ik ben hem dan beginnen te volgen. We kennen hem sinds vorig jaar echt en het is alsof hij nog beter geworden is. Je ziet ook dat hij al wat scherper staat. Er kan nog zoveel bij. Hij zal ons nog verrassen, zelfs nu al in het voorjaar.” De Lie zal de komende maanden deelnemen aan onder andere Parijs-Nice, Milaan-San Remo en Parijs-Roubaix.

Lotto Dstny

De Cauwer raadt Lotto Dstny aan om niet te besparen op De Lie. Het toptalent heeft nog een contract tot eind 2024 bij het Belgische ProTeam, maar andere ploegen zullen aan hem gaan trekken, denkt de oud-renner. “Ik zal niet zeggen dat hij het in zijn eentje zal doen, maar in principe zal De Lie hen weer naar de WorldTour brengen. Al zijn ze hem dan misschien kwijt. Als je kort op de bal speelt, dan zou je hem nu al miljoenen moeten betalen om hem vast te hebben en zo weet je dat hij dan blijft. Je zou hem als het ware kunnen vooruitbetalen, anders geraak je hem kwijt. Al is ook dat een risico.”