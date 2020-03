José Been schrijft boek over Jolien Verschueren donderdag 19 maart 2020 om 18:09

De Nederlandse wielercommentator en journaliste José Been zal de komende periode een boek schrijven over Jolien Verschueren, zo blijkt uit een persbericht van Tauris Team: de nieuwe ploeg van de Belgische veldrijdster. “We zijn elkaar tegengekomen door God”, zo laat Been in een korte reactie weten aan WielerFlits.

Verschueren timmerde de laatste jaren flink aan de weg als veldrijdster. Zo won ze tweemaal de prestigieuze veldrit op de Koppenberg, maar twee jaar geleden werd een kwaadaardige hersentumor ontdekt en begon een periode van radiotherapie, chemobehandelingen en revalideren.

“Ik begon haar bemoedigende nummers van Sela (een christelijke band, red.) te sturen en later kwamen we in contact. Ik vertaalde al voor een christelijke uitgeverij en van het een kwam het ander”, zo vertelt Been, die net als Verschueren een genezen kankerpatiënt is.

“We gaan het boek op het reguliere label van de uitgever uitbrengen, al speelt het geloof wel een belangrijke rol in het leven van Jolien.”