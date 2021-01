José Been keert terug als commentator bij Eurosport

Wielerflits Kort

José Been zal dit seizoen weer wielercommentaar leveren voor Eurosport. De Nederlandse sportjournaliste besloot begin 2019 te vertrekken bij de sportzender, maar is binnenkort te horen op British Eurosport/GCN.

Been leverde in het verleden al vaker commentaar in het Engels, onder meer voor de internationale UCI-feed tijdens verschillende WK’s op de weg. Ook deed ze al enkele klussen voor Global Cycling Network, dat inmiddels intensief samenwerkt met Eurosport.

Been zal voor het eerst te horen zijn tijdens de Tour des Alpes Maritimes et du Var. Deze rittenkoers begint op 19 februari en eindigt drie dagen later. De uit Drenthe afkomstige Been zal samen met oud-profwielrenner Daniel Lloyd het commentaar verzorgen. “Back with the Home of Cycling!”, zo laat ze weten via Twitter.