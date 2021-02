Jos van Emden verlaat UAE Tour

Jos van Emden zal de UAE Tour niet uitrijden. De Nederlander heeft de wedstrijd verlaten vanwege fysieke problemen, zo meldt zijn ploeg Jumbo-Visma op social media.

Het is vooralsnog onbekend wat de fysieke malheur voor Van Emden precies betekent. Voor de 36-jarige hardrijder was de UAE Tour zijn eerste koers van het seizoen. Hij reed er naar een vijftiende plaats in de individuele tijdrit op dag twee.