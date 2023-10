vrijdag 6 oktober 2023 om 16:14

Jos van Emden sluit carrière af in Parijs-Tours: “Dacht al tijdje na over nieuwe rol”

Jos van Emden zal zondag zijn laatste koers als profrenner rijden. De 38-jarige renner, die dit jaar nog Nederlands kampioen tijdrijden werd, zal dan Parijs-Tours afwerken. “Mijn nieuwe rol binnen het team zal een ontdekkingsreis worden”, vertelt Van Emden op de ploegsite.

De Nederlander geeft aan uit te kijken naar het einde van zijn carrière. “Mijn lichaam en geest zeggen me dat mijn carrière als profwielrenner voorbij is. Ik heb de afgelopen maanden veel complimenten gekregen van het peloton. Ik hoop in Parijs-Tours weer op een goed niveau te rijden en mijn carrière met een goed gevoel af te sluiten.”

Jumbo-Visma trekt met zes renners naar Parijs-Tours. Naast Van Emden zijn dat Europees kampioen Christophe Laporte, Nederlands kampioen Dylan van Baarle, Per Strand Hagenes, Edoardo Affini en Lars Boven.

Van Emden zal echter niet verdwijnen uit de wielerwereld. Een tijdje geleden werd bekendgemaakt dat hij sportdirecteur zal worden bij de vrouwenploeg van Jumbo-Visma. “Ik dacht er al een tijdje over na. Dit is voor mij de beste optie. Als ploegleider zou ik het een uitdaging hebben gevonden om renners te managen die nu ploeggenoten zijn. Het zal een ontdekkingsreis worden, maar ik zal er alles aan doen om de positie onder de knie te krijgen”, aldus Van Emden.