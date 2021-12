Joris Nieuwenhuis zet nu al een punt achter zijn crosseizoen

Joris Nieuwenhuis zal deze winter niet meer het veld induiken. De 25-jarige Nederlander is op de weg terug na een coronabesmetting en rugklachten, maar heeft in samenspraak met zijn ploeg Team DSM besloten om zich volledig te richten op het aankomende wegseizoen.

“Het was een moeilijke beslissing om te nemen, maar het voelt wel als de juiste keuze”, laat Nieuwenhuis weten in een persbericht. “Het voelt ook als een opluchting. Met de ploeg hebben we hard gewerkt in aanloop naar het crosseizoen, maar tijdens mijn veldritcampagne begon de rug op te spelen. Vervolgens kreeg ik ook nog te maken met een COVID-19-besmetting. Het was niet eenvoudig om mijn goede vorm vast te houden.”

“We hebben nu een rationele beslissing genomen om niets te overhaasten en de tijd te nemen voor onze voorbereiding op het komende wegseizoen”, aldus Nieuwenhuis, die momenteel met Team DSM op trainingsstage is. Nieuwenhuis reed deze winter maar zes crossen. In de Kermiscross van Ardooie kwam hij tot zijn beste prestatie: met een vierde plaats finishte hij net naast het podium. Hij werd ook achtste op het EK veldrijden op de VAM-berg.

“Dit veldritseizoen stonden we voor een aantal uitdagingen, waardoor Joris niet in staat was om op de best mogelijke manier te trainen en zich voor te bereiden op zijn komende doelen. Om de druk wat weg te nemen, hebben we na gezamenlijk overleg besloten om Joris de tijd te geven die hij nodig heeft om weer volledig op niveau te komen. Zodat we samen op een goede manier kunnen bouwen richting de voorjaarsklassiekers op de weg.”