zondag 17 december 2023 om 17:57

Joris Nieuwenhuis opnieuw op het podium: “Ik moet ook niet te zelfkritisch zijn”

Joris Nieuwenhuis heeft dit veldritseizoen definitief de stap gezet naar de wereldtop en liet zich ook in de Wereldbeker van Namen weer van zijn beste kant zien. De Nederlander van Baloise Trek Lions eindigde namelijk als derde. “Het was een redelijk goede cross”, was zijn conclusie na afloop van de race.

Nieuwenhuis voelde zich naar eigen zeggen niet super, maar is desalniettemin tevreden met een nieuwe podiumplek. “Het was een redelijk goede cross. Het was niet mijn beste wedstrijd van het seizoen, maar het was oké. Een podiumplaats is altijd een goed resultaat. Ik moet ook niet te zelfkritisch zijn. Ik heb dit seizoen al wedstrijden gewonnen. Ik ben dus wel blij.”

Nieuwenhuis kwam in Namen goed uit de startblokken. “Ik zat goed mee van bij de start. Ik kan het hele seizoen al mijn eigen tempo rijden, maar toen Tom me passeerde had ik wel meteen door: dit kan ik niet aan. Ik moest gewoon mijn eigen tempo blijven rijden.”

Dit leverde de 27-jarige renner van Baloise Trek Lions uiteindelijk dus een derde plek in de daguitslag op, achter winnaar Tom Pidcock en runner-up Pim Ronhaar. “Ik zag Tom en Pim wel nog de hele tijd voor me rijden. Dat gaf wel de motivatie om niet te verzaken”, aldus Nieuwenhuis.