Joris Nieuwenhuis na zege op NK cross: “Laat zien dat ik vorig jaar de goede keuze heb gemaakt”

Video Joris Nieuwenhuis is de nieuwe Nederlandse kampioen veldrijden. In Hoogeveen stond er geen maat op de Achterhoeker. “Heerlijk”, zei hij na afloop blij tegen WielerFlits.

“Het laat zien dat ik de goede keuze heb gemaakt vorig jaar”, aldus Nieuwenhuis, die zich na het wegseizoen 2022 weer volledig op zijn veldritcarrière besloot te focussen. Hij had op dat moment vier jaren in de WorldTour gekoerst, bij Team DSM en voorganger Team Sunweb. Voor die ploegen reed hij drie grote rondes, waaronder twee keer de Tour. Toch koos hij voor de cross, en dat heeft hem geen windeieren gelegd. “Ik zit gewoon heel lekker in mijn vel. Dat resulteert in een heel goed seizoen. Dan is dit toch voor mij wel de kers op de taart.”

Vorig jaar deed Nieuwenhuis ook al mee om de zege op het NK, maar speelde een kapot schoenplaatje hem parten. Destijds was hij na afloop woedend. “Vanochtend heb ik daar nog wel even aan gedacht. David Haverdings stuurde nog een filmpje door dat jullie vorig jaar maakten. Toen zei ik nog: ik heb mezelf nog nooit boos gezien op tv of op een filmpje. Gewoon omdat ik dat niet heel vaak ben. Maar dat was wel echt een rotmoment vorig jaar. Maar in de koers heb ik er vandaag niet aan gedacht.”

Duurtrainingen in Spanje

Hoe gaat de kersverse Nederlands kampioen zich nu voorbereiden op het WK in Tabor? “Ik ga morgen met de jongens naar Spanje toe”, doelt hij op enkele ploeggenoten van Baloise Trek Lions: David Haverdings, Pim Ronhaar en Lars van der Haar. “Daar wordt het een week, anderhalve week duurtrainingen doen richting het WK. Voor de rest is het gewoon rust houden en vooral gezondheid blijven. Ik hoef geen specifieke dingen meer te trainen richting Tabor. De vorm is wel goed.”