zondag 10 december 2023 om 15:41

Joris Nieuwenhuis heerst van start tot finish in sneeuw van Val di Sole

Joris Nieuwenhuis heeft voor het eerst een wedstrijd in de Wereldbeker veldrijden gewonnen. Op indrukwekkende wijze soleerde hij in de sneeuwcross van Val di Sole naar de zege. De 27-jarige rijder van Baloise Trek Lions pakte al in de eerste bocht de leiding en stond die niet meer af. Niels Vandeputte kon hem even volgen, maar zag Nieuwenhuis steeds verder wegrijden en werd tweede.

Bij afwezigheid van meerdere toppers, die een trainingskamp verkozen voor de sneeuw, was de beste start in Val di Sole voor Joris Nieuwenhuis. Hij kreeg sneeuwspecialist Niels Vandeputte achter zich aan en zij sloegen samen een gat met de andere concurrenten. De Nederlander had er duidelijk zin in en reed nog in de eerste ronde 10 seconden weg van Vandeputte.

Daarachter volgde Iserbyt als nummer drie op meer dan een halve minuut. Hij voerde een treintje aan van ongeveer negen renners, waaronder ook Laurens Sweeck, Michael Vanthourenhout en Toon Vandebosch. Zij konden alleen niet voorkomen dat Nieuwenhuis en Vandeputte steeds verder weg reden. Het verschil tussen de twee schommelde lange tijd tussen de 10 en 15 seconden.





In de derde ronde (van de zeven) diepte Nieuwenhuis die voorsprong verder uit. Hij zette Vandeputte op meer dan 20 seconden en de rest op meer dan een minuut. Er stond geen maat op de enige aanwezige crosser van Baloise Trek Lions, die weinig fouten maakte. In de laatste rondes verdubbelde de Gelderlander zijn voorgift op de rest. Niets kon hem meer tegenhouden.

Primeur voor Nieuwenhuis

En dus kon Nieuwenhuis op overtuigende wijze zijn vierde overwinning van dit seizoen bijschrijven. Eerder was hij ook al de sterkste in de zware crossen van Merksplas en Boom, maar in de Wereldbeker won hij nog nooit tussen de elites. Een mooie primeur dus voor Nieuwenhuis, die deze winter echt doorbreekt op het hoogste niveau in de cross.

De tweede plaats was voor een sterke Vandeputte, die duidelijk the best of the rest was. Om de derde plaats in Val di Sole werd fel gestreden. Joran Wyseure wist verrassend die plek op de eisen. Hij kwam op een gegeven moment nog dicht bij Vandeputte, maar moest zich neerleggen bij de laatste podiumplaats. Ruim daarachter maakten Vanthourenhout, Iserbyt en Sweeck de top-6 vol.

Wereldbeker veldrijden Val di Sole 2023

Uitslag mannen

1. Joris Nieuwenhuis in 1u00m19s

2. Victor Vandeputte op 1m01s

3. Joran Wyseure op 1m33s

4. Michael Vanthourenhout op 2m05s

5. Eli Iserbyt op 2m08s

6. Laurens Sweeck op 2m09s

7. Kevin Kuhn op 2m44s

8. Timon Rüegg op 2m53s

9. Ryan Kamp op 2m56s

10. Toon Vandebosch op 3m00s