zondag 14 januari 2024 om 16:38

Joris Nieuwenhuis heerst op NK: “Weet dat ik het op deze manier moet doen”

Joris Nieuwenhuis is de nieuwe Nederlandse kampioen veldrijden. In Hoogeveen reed de renner van Baloise Trek Lions overtuigend naar de zege op het NK. “Ik had echt een supergoede dag”, zei hij in het flashinterview na afloop.

“Ik weet ook van mezelf dat ik het op deze manier moet doen als ik kans wil maken”, vervolgde Nieuwenhuis, die al vroeg in de cross begon aan zijn solo. “Maar daar heb je wel een heel goede dag voor nodig. Die had ik gelukkig.”

Nieuwenhuis was meteen goed weg. Hij zat voor een valpartij, waar de uiteindelijke nummer twee Pim Ronhaar wel net achter zat. “Het was ook mijn insteek op goed te vertrekken. Dan weet ik dat ik daarna mijn eigen lijnen kan rijden en mijn eigen ding kan doen. Zo gebeurde het ook. Ik hoorde al dat er achter me wat gebeurde, maar zag niet precies wat er aan de hand was. Ik had er gelukkig geen last van.”

Genieten

Ronhaar kwam terug, maar Nieuwenhuis bleef zijn eigen, hoge tempo rijden. “Ik gaf niet alles, ik was een beetje aftasten hoe Pim was. Maar ik zette hem wel een beetje onder druk, ja. Het was mijn bedoeling om het tempo hoog te houden, terwijl ik mezelf nog wel comfortabel voelde.”

“Of ik meteen wist dat het binnen was, toen ik een gaatje had? Nee, want ik had één goede passage, maar dan kan het ook zo zijn dat Pim net wat had daar en dat hij gewoon terugkomt. En sowieso wil ik nooit direct denken: dit is binnen. Het was pas de laatste halve ronde dat ik dacht: ik heb 45 seconden voor, nu kan ik genieten. Het is heel gaaf dat ik nu in het rood-wit-blauw mag gaan rijden.”