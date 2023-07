Jorgenson na afloop boos op Pinot, die zich van geen kwaad is bewust: “Ik miste de benen”

Matteo Jorgenson was na afloop van de twaalfde etappe in de Tour de France pissig op Thibaut Pinot. De Fransman weigerde donderdag volgens Jorgenson om met hem mee te rijden. “Ik ben boos, want ik had de benen om te winnen.” Wint Pogacar op Grand Colombier? Dan ontvang jij een gratis RIDE! Lees ook:

Uiteindelijk eindigde de Movistar-renner als derde, achter Mathieu Burgaudeau en winnaar Ion Izagirre. “Ik heb het echt geprobeerd, maar Pinot zat steeds in mijn wiel. Hij werkte totaal niet mee. Elke beweging die ik maakte, werd tenietgedaan door hem. Ik weet niet waarom hij dat deed.”

Niet alleen Pinot moest het na de rit ontgelden. Jorgenson had ook nog kritiek op Tobias Johannessen. “Al wil ik niemand noemen nu. We reden rond met een paar renners op de bagagedrager, die continu kopbeurten oversloegen.” Met een zuur gevoel blijft de Amerikaan dus achter. “Dit is niet echt bevredigend, nee”, eindigt hij. “De etappe van vandaag was de rit die mij het beste lag en de komende ritten zijn vreselijk. Ik blijf het natuurlijk wel proberen.”

Pinot had de benen niet

Pinot was zich na afloop van geen kwaad bewust. Op de sociale media van zijn ploeg zei hij: “Ik miste de benen en was helemaal gaar. Ik voelde niet echt goed en had geen geweldige dag. Ik heb alles gegeven, dus heb nergens spijt van.”