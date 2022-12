Jordi Warlop klopt Sep Vanmarcke op Belgisch kampioenschap beachrace

Jordi Warlop heeft zich Belgisch kampioen strandracen gekroond. De 26-jarige renner, die na het B&B-debacle nog geen ploeg voor 2023 heeft gevonden, versloeg in Bredene Sep Vanmarcke. Warlop is de opvolger van Timothy Dupont, die het BK in zowel 2020 als 2021 won.

Het deelnemersveld in Bredene mocht er zijn. Naast Warlop, Vanmarcke en Dupont, stonden ook andere wegrenners als Yves Lampaert, Tim Declercq, Bert Van Lerberghe, Tim Merlier, Jordi Meeus en Jasper Philipsen aan het vertrek. De koers bestond uit zes rondes van negen kilometer over het strand en was in totaal dus 54 kilometer lang.

De eerste serieuze uitvalspoging kwam van Van Lerberghe. Hij reed een tijdje voor het peloton uit, maar kreeg op een zeker moment het gezelschap van Warlop. Later kon ook een groepje met onder anderen Vanmarcke en Thomas Joseph terugkeren. De twee gingen er direct vandoor, en kregen opnieuw Van Lerberghe mee. Ook Warlop kon uiteindelijk nog de aansluiting maken.

Kwartet op kop

Deze vier renners zouden in de finale strijden om de zege. Net voor de laatste ronde moest Joseph passen, waardoor de kopgroep gereduceerd werd tot drie man. Nadat Van Lerberghe lekreed, werd het een duel tussen Vanmarcke en Warlop. Die laatste beschikte over de beste benen en wist zijn metgezel te lossen. Zodoende kwam hij solo over de streep. Vanmarcke moest genoegen nemen met het zilver, Van Lerberghe werd derde.

BK beachrace 2022

Uitslag mannen

1. Jordi Warlop

2. Sep Vanmarcke

3. Bert Van Lerberghe