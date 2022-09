Jordi Meeus sprint naar ritwinst in Tour of Britain, deel peloton rijdt verkeerd

Jordi Meeus heeft donderdag de vijfde etappe van de Tour of Britain op zijn naam geschreven. Na een chaotische aanloop wist de Belg van BORA-hansgrohe de massasprint in Mansfield te winnen, voor Stanislaw Aniolkowski (Bingoal Pauwels Sauces WB) en Tom Pidcock (INEOS Grenadiers). Gonzalo Serrano behoudt de leiderstrui.

De eerste aanval van de dag kwam van Zeb Kyffin (Ribble Weldtite) en hij kreeg later aansluiting van nog drie renners, zijnde Joel Nicolau (Caja Rural-Seguros RGA), Matthew Teggart (WiV SunGod) en Alessandro Iacchi (Team Qhubeka). Het viertal kreeg een voorsprong van bijna vijf minuten van het peloton.

Daar controleerde Movistar, van leider Gonzalo Serrano, de boel met sprintersploegen INEOS Grenadiers, BORA-hansgrohe, Team DSM en de Britse selectie. Die teams hielden het verschil lange tijd rond de twee minuten. In de kopgroep was de samenwerking ver te zoeken op zo’n 45 kilometer van de meet. Nicolau en Kyffin bleven daardoor het langst over vooraan.

Achter hen werd op Sparken Hill gesprint voor de bergpunten. Mathijs Paasschens pakte de overgebleven punten en trok samen met Jacob Scott door na dat heuveltje. Hun poging strandde en 10 kilometer voor de finish was ook het sprookje van Nicolau en Kyffin voorbij.

Nerveuze slotfase

De voorbereiding op de sprint werd gedicteerd door INEOS Grenadiers, maar verliep in de achtergrond erg chaotisch. Mede door het vele verkeersmeubilair was het oppassen voor valpartijen. Een deel van het peloton kwam in de laatste kilometer zelfs aan de verkeerde kant van de hekken terecht. Onder meer Team DSM en Cees Bol waren daardoor meteen uitgeschakeld voor ritwinst.

Magnus Sheffield trok de sprint aan voor Tom Pidcock, maar de Brit kwam tekort voor de overwinning. Het was Jordi Meeus die uitstekend afgezet werd en met overmacht de sprint won. Achter hem werd Stanislaw Aniolkowski tweede, voor Pidcock. De Brit pakte daardoor vier belangrijke bonificatieseconden in de strijd om het algemeen klassement.

Jordi Meeus (@BORAhansgrohe) wins stage five of the @AJBell Tour of Britain 🇬🇧 in Mansfield.#TourOfBritain 🔴🔵⚪️ pic.twitter.com/kQvIukq2ms — AJ Bell Tour of Britain 🇬🇧 (@TourofBritain) September 8, 2022