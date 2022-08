Jordi Meeus breekt neus en sleutelbeen en lijkt Vuelta te moeten missen

Een flinke tegenslag voor Jordi Meeus. De Belgische sprinter van BORA-hansgrohe heeft bij een valpartij in de tijdrit van de Ronde van Polen zijn neus en zijn sleutelbeen gebroken. Als gevolg van die blessures zal hij een streep moeten zetten door deelname aan de Vuelta a España.

Het was een akelig beeld donderdag. In een van de laatste bochten van de individuele tijdrit in Polen ging Meeus onderuit en viel hij hard op het asfalt en tegen de hekken. De medische hulp was snel ter plaatse, maar Meeus bleef lang liggen. Onderzoek in het ziekenhuis wees uit dat hij zijn neus en zijn linker sleutelbeen gebroken heeft. Daarnaast heeft de sprinter diverse schaafwonden.

De 24-jarige Meeus, die eerder in de Ronde van Polen al naar een derde en een tweede plaats sprintte, was in voorbereiding op de Vuelta. Die ronde begint over twee weken al en komt waarschijnlijk te vroeg voor hem.

“Daar lijkt niets meer aan te doen”, vertelt zijn vader Jimmy Meeus aan Het Nieuwsblad. “Herstellen van een sleutelbeenbreuk valt nogal mee als het goed geopereerd wordt, maar de Ronde van Spanje komt te vroeg. Hopelijk kan hij er nog iets van maken in het najaar.”

Pijnlijk 🤕

Jordi Meeus komt ongelukkig ten val tijdens de tijdrit 🚴‍♂️💥#ZiggoSport #TdP22 pic.twitter.com/dCuhzZ9Dmb — Ziggo Sport (@ZiggoSport) August 4, 2022