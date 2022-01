Joran Wyseure soleert naar wereldtitel: “Dit is niet normaal!”

Voor de start van het WK veldrijden bij de beloften mannen werd er vooral gekeken naar Pim Ronhaar, Mees Hendrikx, Ryan Kamp en Emiel Verstrynge, maar de wereldtitel ging naar Joran Wyseure. De 21-jarige crosser wist in Fayetteville een lange solo tot een goed einde te brengen en was na afloop vanzelfsprekend dolgelukkig.

Wyseure ging er al in de tweede ronde vandoor en dit bleek de goede move. “Mijn start is normaal niet zo goed, maar ik was vandaag wel aardig weg”, blikt de nieuwe U23-wereldkampioen in het flashinterview terug op zijn gewonnen race. “In de tweede ronde besloot ik vol door te trekken op de klim, om te zien wat het mij zou opbrengen. Ik wist een paar meter te pakken en mijn plan was ook om de hele wedstrijd mijn eigen tempo te rijden.”

Het tempo van Wyseure lag te hoog voor de Nederlandse favorieten. In de voorlaatste ronde zag Emiel Verstrynge een kans om uit de achtervolgende groep weg te springen, op weg naar Wyseure, maar die laatste wist stand te houden voor de wereldtitel. “Mijn eigen tempo was genoeg voor de zege. Dit is echt niet normaal. Ik ben heel erg blij met deze prestatie.”

Met Wyseure, Verstrynge en Thibau Nys stonden er drie Belgen op het podium. “Dat is heel erg mooi”, aldus wereldkampioen Wyseure. “Op het BK (in Middelkerke, red.) was Emiel de sterkste en werd ik derde. Vandaag zijn de rollen omgedraaid. Ik ben blij voor Emiel en ook voor mezelf.”