Joop Zoetemelk nog altijd niet de oude: “Ik heb nog zoveel last van het ongeluk”

Joop Zoetemelk viert over een week zijn 75ste verjaardag, maar zal dit niet in de beste gezondheid doen. De Tourwinnaar van 1980 voelt zich, ruim een jaar na zijn fietsongeluk in Parijs, nog altijd niet de oude. “Ik heb nog nauwelijks kracht in mijn handen”, is Zoetemelk openhartig in gesprek met De Telegraaf.

Zoetemelk werd in september 2020 opgenomen in het ziekenhuis, nadat hij in het centrum van Parijs was aangereden door een auto terwijl hij aan het fietsen was. Bij het ongeval op 20 september liep de Nederlander breuken op aan zijn linkerarm en rechterhand. Zoetemelk kreeg van de artsen te horen dat hij mag hopen op een volledig herstel, maar een jaar na het ongeval heeft hij nog altijd erg veel last van zijn verwondingen.

“Ik lag aardig in de kreukels. Door het ongeval zijn mijn zenuwen in mijn toegetakelde arm beschadigd. De tintelingen voel ik tot in mijn vingers en ik heb nauwelijks nog kracht in mijn handen”. Het valt Zoetemelk zwaar dat hij nog altijd niet kan fietsen, of houthakken in zijn tuin. “Eerder kon ik zonder problemen houthakken, maar die bijl ligt inmiddels al maanden roerloos in de schuur. “Ik mis het fietsen ook ontzettend.”

“Ik ben in een paar maanden tijd tien jaar ouder geworden”

“Ik had nog zo gehoopt dat ik nog de Franse bergen zou kunnen beklimmen. Mijn conditie was tot aan het ongeval uitstekend, maar daar is nu niet veel meer van over. Het leven valt me op dit moment erg zwaar. Mijn lijf wil niet meer. Ik heb nog zoveel last van dat ongeluk. Ik was altijd optimistisch, maar ik nu moet nu realistisch onder ogen zien dat ik een flinke stap achteruit moet zetten.”

Zoetemelk hoopt nog altijd volledig te herstellen, al is er op dit moment weinig reden tot optimisme. De wielerheld van weleer kan het moeilijk bevatten dat hij, veertien maanden na zijn fietsongeluk, nog steeds niet de oude is. “Ik ben in een paar maanden tijd tien jaar ouder geworden.”