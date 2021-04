Jonge Tulett twaalfde in Waalse Pijl: “Goede resultaten zijn een mooie bonus”

Met zijn 19 jaar was Ben Tulett net niet de jongste renner aan de start van de Waalse Pijl, maar aan het eind van het schouwspel rond Hoei kwam de jonge Britse renner van Alpecin-Fenix als twaalfde over de streep.

Tulett was zondag al zeventiende in de Amstel Gold Race en vandaag deed hij het nog een paar plaatsen beter. “Ik wist dat ik hier met een goede vorm naartoe kwam. We hadden de Brabantse Pijl en de Amstel toegevoegd aan mijn programma nadat we de Ronde van Catalonië (als gevolg van enkele positieve coronatests in de ploeg, red.) moesten missen. Ik keek er erg naar uit om deze wedstrijden te rijden. Twee nieuwe koersen, die ik nooit eerder heb gedaan. Ik wist dat we hier een sterke ploeg hadden en dat we konden anticiperen voor een goed resultaat.”

Voor de tweedejaars neoprof, die zowel in Valkenburg als Bogense wereldkampioen veldrijden bij de junioren werd, staat deze fase van zijn carrière vooral nog in het teken van zijn leerproces. “Het is een nieuwe ervaring en ik steek veel van mijn ploeggenoten op. In elke koers leer ik nieuwe dingen, wat voorlopig erg belangrijk is. Dat ik dan ook nog goede resultaten behaal, is een mooie bonus. Natuurlijk is er altijd ook een persoonlijke druk die je jezelf oplegt. Je wilt altijd het beste uit jezelf halen. Je hebt altijd je eigen doelen en die van de ploeg. Ik denk dat dat normaal is.”

Helden

Na zijn 35e plaats bij zijn debuut in 2020, deed Tulett het nu een pak beter in de Waalse Pijl. “Ik wist dat het zwaar en erg explosief zou worden. Ik kan niet zeggen dat het me niet ligt, want ik heb het goed gedaan vandaag. Maar normaal gesproken zouden de lange beklimmingen me wat beter moeten liggen dan deze explosieve klimmetjes. Dus ik ben erg blij met vandaag. Als je de namen om mij heen ziet, dan zijn dan vaak helden of renners tegen wie ik opkeek toen ik jonger was. Dus ik mag niet klagen.”

Vlak achter Max Schachmann en Bauke Mollema, maar voor bijvoorbeeld Jakob Fuglsang, Benoît Cosnefroy en Adam Yates kwam hij over de streep. “In de komende uren en dagen kom ik vast wel wat meer tot het besef. Maar ik ben superblij met vandaag. Het niveau dat ik kan halen, ligt erg hoog. Om dit al te kunnen is supergoed. Ik ben erg trots op al mijn ploegmakkers. Ze hebben allemaal geweldig gewerkt. Petje af voor de ploeg. Het beste is dat ik plezier maak op de fiets en vandaag heb ik mij vermaakt. Als ik plezier kan blijven maken, komt het vast goed.”

Zondag gaat Tulett nog van start in Luik-Bastenaken-Luik. “Inderdaad, La Doyenne. Vorig jaar heb ik daar ook gereden. Dat was erg cool. Ik kijk ernaar uit om terug te keren.”