Jonge Olav Kooij behaalt eerste UCI-zege in Trofej Umag woensdag 4 maart 2020 om 14:53

Olav Kooij heeft de Trofej Umag (1.2) op zijn naam gezet. Voor de jonge Nederlander van de ontwikkelingsploeg van Jumbo-Visma is dit zijn eerste UCI-zege. Zaterdag was hij ook al tweede in de Craft Ster van Zwolle.

In de achtste editie van de Trofej Umag, een Kroatische .2-eendagswedstrijd, werd vandaag naar een opvolger gezocht voor Alois Kaňkovský, die vorig jaar deze koers wist te winnen. Bardiani-CSF-Faizanè was het enige ProTeam aan het vertrek; verder bestond het startveld uit continentale en clubteams.

Door en rond havenplaats Umag was een ronde uitgetekend, die de renners zeven keer moesten afleggen. Vier man reden lange tijd voor het peloton uit, maar in de slotronde kwam alles samen en moest een sprint de beslissing brengen. Daarin was Olav Kooij, die in oktober 18 jaar werd, sneller dan Marko Kump en Niklas Märkl.

Voor Kooij was dit zijn eerste UCI-zege, nadat hij zaterdag al tweede was in de Craft Ster van Zwolle.