woensdag 22 november 2023 om 08:21

Jonge Japanse renner tekent eerste profcontract bij EF Education-EasyPost

EF Education-EasyPost heeft een nieuwe renner gepresenteerd voor het komende wielerseizoen. De 21-jarige Yuhi Todome heeft als neoprof voor twee jaar getekend bij de ploeg van manager Jonathan Vaughters. Todome kwam de voorbije twee seizoenen al uit voor de opleidingsploeg van EF.

Todome wordt door zijn ploeg omschreven als een ‘bewezen tijdritspecialist’ die zich steeds meer aan het ontdekken is als klimmer. “Ik beschouw mezelf wel als een klimmer. Ik hou ervan om mezelf tot het uiterste te pushen”, laat de Japanner weten op de website van EF Education-EasyPost. “Ik zag als junior voor het eerst de Tour de France op televisie en dacht meteen: dat is zo cool!”

“Mijn familie was zeer emotioneel toen ze het nieuws hoorden dat ik zal koersen voor EF Education-EasyPost. Ik kon vanaf het begin van mijn wielercarrière rekenen op de steun van mijn familie. Dromen komen echt uit! Ik ben zo blij dat ik voor zo’n geweldige ploeg mag uitkomen. Ik weet dat het moeilijk is om te slagen op WorldTour-niveau, maar ik ga mijn uiterste best doen.”

Todome werd bij de beloften Japans kampioen in het tijdrijden en veroverde vorig jaar in de Tour de Hokkaido – in eigen land – de bergtrui. Dit jaar mocht hij meedoen aan de Tour de l’Avenir en werd hij niet onverdienstelijk 24ste in het algemeen klassement.

Selectie compleet voor 2024

Met het aantrekken van Todome is de selectie voor 2024 ook compleet, zo laat teambaas Vaughters weten. “De selectie is aanmerkelijk jonger dan de afgelopen jaren. Meerdere renners zullen komend jaar hun debuut maken op WorldTour-niveau, en Yuhi is er daar één van. We waren voor de laatste plek op zoek naar een jonge renner en we kwamen bij hem uit.”