donderdag 31 augustus 2023 om 20:20

Jonge Duitser verrast in Flanders Tomorrow Tour, Del Grosso nog kansrijk

Niklas Behrens heeft de openingsrit in de Flanders Tomorrow Tour gewonnen. De jonge Duitser sprintte in Nieuwpoort redelijk onverwacht naar de overwinning.

Behrens, die momenteel stagiair is bij het continentale Storck Metropol Cycling, maakte onderdeel uit van een groep van zestien renners die in de slotfase en bleef uiteindelijk Mathis Avondts en Axel Källberg voor. Tibor del Grosso was de enige Nederlander die meezat. Hij eindigde op plek acht.

De Flanders Tomorrow Tour duurt nog tot en met zondag. Vrijdag staat er een heuvelachtige rit in de omgeving van Poperinge op het menu. De organisatie is op zoek naar een opvolger van Lars Boven, die vorig jaar Tim Marsman voorbleef.