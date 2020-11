Jonge Colombiaan tekent bij Androni Giocattoli-Sidermec

Gianni Savio, de teammanager van Androni Giocattoli-Sidermec, is er opnieuw in geslaagd om een jonge Colombiaanse klimmer aan te trekken. Het gaat dit keer om Santiago Umba, die vorig jaar als vierde eindigde in de beloftenversie van de Ronde van Colombia.

“Het is echt een droom die uitkomt”, zo laat Umba weten aan Ciclismo Internacional. “Ik kreeg van iemand advies en werd doorverwezen naar Giuseppe Acquadro (de bekende rennersmakelaar, red.) en hij zocht contact met Gianni Savio. Ik wil volgend jaar vooral veel leren en ik zal mijn taken uitvoeren.”

Umba zal in de Vuelta al Táchira (17-24 januari) in Venezuela zijn debuut maken voor de Italiaanse formatie. “Verder weet ik het ook nog niet”, zo besluit de jonge klimmer. Umba is zeker niet de eerste Colombiaan die zal uitkomen voor Androni Giocattoli-Sidermec, aangezien Savio met bovengemiddelde interesse het Zuid-Amerikaanse wielrennen volgt.

In de voetsporen van…

Het was Savio die in 2016 Egan Bernal liet debuteren als wielerprof. Ook Iván Sosa (die nu uitkomt voor INEOS Grenadiers), José Serpa en Iván Parra reden in het verleden voor Androni en voorgangers. Savio wist ook meerdere renners uit Venezuela (denk aan José Rujano) en Ecuador te scouten. Ook in 2021 rijden er meerdere Zuid-Amerikaanse renners voor de ploeg.