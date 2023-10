vrijdag 20 oktober 2023 om 08:14

Jonge Belg Michiel Coppens versterkt BEAT Cycling

Michiel Coppens maakt de overstap naar BEAT Cycling. De Belgische renner komt over van RB Zelfbouw UCT, een Vlaams clubteam. Coppens heeft een contract van een jaar getekend bij het Nederlandse team.

“Ik wil graag BEAT mee op de kaart zetten door mee te gaan in de vroege vlucht en de ploeg aan overwinningen te helpen. Ik heb een goed gevoel bij BEAT, het is een aantrekkelijke ploeg waar ik mijzelf goed kan ontwikkelen en mijn droom om profrenner te worden waar kan maken”, vertelt de 20-jarige renner.

Coppens kon in 2023 eenmaal zegevieren. Dat was in de Grote Prijs John Hannes, een nationale wedstrijd. Verder verzamelde hij heel wat ereplaatsen. Zo werd hij onder meer tweede in de Klimkoers Vresseu-sur-Semois, een befaamde Belgische wedstrijd.