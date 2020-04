Jonathan Vaughters: “Renners zouden in quarantaine moeten voor de Tour” vrijdag 17 april 2020 om 13:15

Jonathan Vaughters is van mening dat Tour-organisator ASO de optie om de Tour de France zonder publiek te rijden te snel naast zich neer heeft gelegd. De teambaas van EF Education First laakt in een interview met The Guardian de houding van de Fransen en pleit er onder meer voor dat deelnemers voorafgaand aan de Tour in quarantaine moeten.

Vaughters is van mening dat een Tour zonder publiek op zijn minst moet worden overwogen. “Ik snap niet waarom ze verklaren dat ze het niet achter gesloten deuren willen hebben”, aldus Vaughters. “Ik weet dat dat geen traditie zou zijn, maar dat lijkt me een goede optie. Je minimaliseert op die manier het risico. Als ik hen was, zou ik dat als een serieuze optie beschouwen.”

Op het besluit om de Tour de France dit jaar door te laten gaan is in Angelsaksische landen de nodige kritiek gekomen. Devi Sridhar, voorzitter van Global Public Health aan de Universiteit van Edinburgh, omschreef het door laten gaan van de Tour als “recept voor een ramp”.

Renners in quarantaine

Vaughters vindt dat er goed nagedacht moet worden over de risico’s en pleit voor extra maatregelen. “Het is waarschijnlijk een goed idee om de renners voor de start in quarantaine te plaatsen,” stelt hij. “Maar de houding van ASO lijkt ‘het is of de manier waarop we het altijd hebben gedaan of helemaal niet’. Dat is misschien een beetje kortzichtig van hun kant. Het is beter om deze extra maatregelen in te voeren dan helemaal geen wedstrijd.”