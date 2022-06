Jonathan Vaughters: “Eerst zeker zijn dat iedereen COVID-negatief is, dan ploeg bekendmaken”

EF Education-EasyPost is de enige ploeg die zijn selectie voor de komende Tour de France nog officieel moet maken. Het gebeurt wel vaker dat het Amerikaanse WorldTeam daar laat mee is, maar deze keer is het team met een reden laat met de aankondiging.

“Ik probeer niet lollig te zijn met het wachten op de bekendmaking van de selectie”, schrijft de manager van de ploeg, Jonathan Vaughters, op social media. Zowel Vaughters en zijn ploeg werden in verschillende talen al gevraagd naar de ‘namen en rugnummers’. “We willen gewoon zeker zijn dat iedereen COVID-negatief test voor we het aankondigen”, legt hij uit.

De voormalig beroepsrenner, die in de jaren 1990 en 2000 zelf ook vier keer aan de start stond van de Tour de France, beloofde wel een zoethouder tot de selectie van zijn ploeg EF Education-EasyPost wordt bekendgemaakt. “Onze kit komt binnen twee uur. Dat zal de tongen wel even losmaken.”

Op de voorlopige startlijst die onlangs was rondgestuurd door de organisatie van de Tour, stonden nog de namen van Rigoberto Urán, Ruben Guerreiro, Alberto Bettiol, Stefan Bissegger, Michael Valgren, Magnus Cort, Neilson Powless en Jonas Rutsch opgeschreven. Esteban Chaves en Jens Keukeleire waren aangeduid als reserve.

Valgren in de lappenmand

Nu al is duidelijk dat die acht renners tellende ploeg vrijdag niet aan de start verschijnt van de Tour, want Valgren ligt na zijn valpartij in Route d’Occitanie met een gebroken bekken en een ontwrichte heup in de lappenmand. De 30-jarige Deense allrounder is er dus zeker niet bij als in zijn vaderland de ronde van start gaat.

Verder kampte EF Education-EasyPost in de Ronde van Zwitserland met personele problemen als gevolg van COVID-19. Van de namen op de voorlopige startlijst moesten zowel Bettiol, Urán als Bissegger vroegtijdig de Zwitserse wedstrijd verlaten, nadat zij alledrie een positieve coronatest hadden afgelegd.