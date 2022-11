Jonathan Vaughters blikt terug op 2022: “Promotie-degradatie was absurd”

Jonathan Vaughters, manager van EF Education-EasyPost, heeft teruggeblikt op het seizoen 2022. Zijn ploeg geraakte in dat jaar verwikkeld in de beruchte promotie-degradatie strijd. “We gaan volgend jaar renners sturen naar wedstrijden die we normaal gesproken niet rijden.”

“In september was ik na een koers heel blij met een tweede, zesde en negende plaats. Je kon een renner niet opofferen om de race te proberen winnen, want je had ze alle drie nodig om punten te scoren”, vertelde Vaughters aan Cycling Weekly. “Dat is echt een absurde manier van koersen, het is ontzettend vervelend voor iedereen.”

EF Education-EasyPost scoorde in maart en april in 2022 bijzonder weinig punten, waardoor ze een vrije val namen in het puntenklassement. Een van de redenen daarvoor was dat ze te maken kregen met zeer veel zieke renners. “We gaan volgend jaar renners sturen naar een aantal van die wedstrijden die we normaal gesproken misschien niet rijden”, aldus Vaughters.

Welke wedstrijden zijn dat dan? “Een Ronde van Noorwegen of Milaan-Turijn, we hebben daar geschikte renners voor. Aan de andere kant gaan we geen extra koersen in België en Frankrijk rijden (waar er zeer veel punten te scoren zijn, red.), daar hebben we de renners niet voor of hebben we ze niet voor aangetrokken.”