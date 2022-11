Jonathan Vaughters bevestigt: “Contract van Chaves bij ons loopt nog twee jaar door”

Esteban Chaves staat ook de komende twee jaar nog onder contract bij EF Education-EasyPost. Dat heeft ploegmanager Jonathan Vaughters bevestigd op Twitter. Bij de bekendmaking van de komst van Chaves, in augustus 2021, werd de duur van het de verbintenis tussen de twee partijen niet genoemd.

Vaughters reageerde op Twitter op een bericht waarin een artikel van L’Équipe werd gedeeld. De Franse sportkrant schreef hierin dat Chaves nog op zoek is naar een nieuwe ploeg voor 2023. “Dit laat wel zien hoe goed L’Équipe onderzoek doet. Het contract van Chaves bij ons loopt nog twee jaar door”, antwoordde Vaughters op de tweet. Het gaat dus niet om een verlenging van het contract: de klimmer tekende in 2021 al een contract voor drie jaar (tot eind 2024) bij de Amerikaanse ploeg.

Chaves kwam vorige winter over van Team BikeExchange. In zijn eerste seizoen voor EF Education-EasyPost wist de 32-jarige Colombiaan niet te winnen, maar hij behaalde wel meerdere ereplaatsen. Zo werd hij zevende in het Critérium du Dauphiné, tweede in de Mont Ventoux Dénivelé Challenge en vierde in de Coppa Sabatini.

Shows you how well @lequipe does their research. Chávez has 2 more years on his contract with us.

— Jonathan Vaughters (@Vaughters) November 15, 2022