Jhonatan Restrepo snelt naar vierde dagsucces in tijdrit Tour du Rwanda zaterdag 29 februari 2020 om 14:19

Jhonatan Restrepo heeft de zevende en voorlaatste etappe van de Tour du Rwanda gewonnen. In de individuele tijdrit over vierenhalve kilometer zette de Colombiaan (Androni Giocattoli-Sidermec) de snelste tijd op de tabellen.

Op de voorlaatste dag van de Tour du Rwanda stond een korte tijdrit van vierenhalve kilometer op het menu. Gestart werd in Kigali, waarna de finish boven op de Muur van Kigali lag. Deze klim is zevenhonderd meter lang, deels over kasseien, aan een gemiddeld stijgingspercentage van negen procent.

Nummer laatst Karim Hadjbouzit was de eerste renner aan de start, maar de Algerijn zou achterin de uitslag eindigen. Dušan Rajović zette al snel een scherpe tijd neer (6:47), waarop veel renners zich stukbeten. Yevgeniy Fedorov was de eerste die de tijd van de Serviër nipt kon verbeteren.

Toen moest Johan Restrepo, die al drie etappezeges op zak had, nog binnenkomen. De nummer zeven in het klassement, die in het verleden meerdere jaren voor Katusha reed, dook onder de tot dan toe snelste tijden met 6:32. De zes laatste renners konden niet tippen aan de toptijd van de Colombiaan, die daarmee zijn vierde dagsucces binnensleepte.

Natnael Tesfatsion behield de leiderstrui.