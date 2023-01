Jonathan Milan winnend uit de startblokken: “Dat was ook mijn doel”

In de openingsrit van de Saudi Tour snelde Dušan Rajović namens Bahrain Victorious naar een tweede plaats, maar vandaag kreeg zijn ploegmaat Jonathan Milan een vrijbrief om te sprinten. En met succes, want de 22-jarige renner versloeg niemand minder dan Dylan Groenewegen en boekte zo zijn eerste zege van het seizoen.

Topfavoriet Groenewegen kreeg opnieuw een sterke lead-out van Zdeněk Štybar en vervolgens Luka Mezgec, maar dit keer had de Nederlander geen overschot in de sprint. Sterker, de winnaar van de openingsrit werd in de spurt gevloerd door Jonathan Milan. De coureur van Bahrain Victorious ging net iets eerder aan en wist Groenewegen nipt van zich af te houden. Die laatste kwam nog wel opzetten in de laatste meters, maar kwam er niet meer over.

Na afloop was ritwinnaar Milan uiteraard erg blij met zijn eerste zege van 2023. “Vorig jaar eindigde ik het seizoen met twee overwinningen (in de CRO Race, red.) en mijn doel was dan ook om in mijn eerste koers van 2023 opnieuw te zegevieren, individueel of met de ploeg. Gisteren trokken we de kaart van Dusan en werden we tweede, al kon ik toen mijn ploegmaat niet helpen wegens mechanische pech. Nu mocht ik dus zelf sprinten.”

Lees meer: Jonathan Milan klopt topfavoriet Groenewegen in tweede rit Saudi Tour

Milan maakte eerst furore als baanwielrenner, maar nu neemt zijn wegcarrière eveneens een flinke vlucht. Bahrain Victorious heeft met de jonge Italiaan een echte afmaker in huis. “Ik ben hier heel erg blij mee. Ik ben de ploeg ook dankbaar voor de steun. De volgende dagen ga ik mezelf volledig opofferen voor de klassementsmannen binnen onze ploeg”, doelt Milan met name op Santiago Buitrago.