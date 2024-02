vrijdag 2 februari 2024 om 16:59

Jonathan Milan wil ook scoren in de klassiekers: “Veel doelen in 2024”

Jonathan Milan zag het in de etappe van gisteren nog mislopen door een lekke band in de finale, maar mocht in etappe drie van de Ronde van Valencia wél juichen. Zijn eerste overwinning in het truitje van Lidl-Trek!

“Dit is een heel speciale overwinning voor mij”, reageerde Milan, die afgelopen winter overkwam van Bahrain-Victorious, in het flashinterview. “Het is heel mooi om het seizoen op deze manier te kunnen beginnen. We geloofden ook echt in onze mogelijkheden als ploeg. We zijn met een doel naar Valencia afgezakt: goede resultaten behalen. Dat is vandaag alvast goed gelukt.”

Het Lidl-Trek-ensemble overleefde de valpartij op twee kilometer van de finish, waarna Simone Consonni en Edward Theuns een lead out-treintje opzetten. “In de slotkilometer werd ik uitstekend omringd. Ik werd in de perfecte positie naar de sprint geloodst en zo kon ik het afwerken.”

Maar de 23-jarige Milan mikt op meer in 2024. “Het wordt een heel belangrijk jaar voor mij. Eerst moet ik deze koers finishen, dan volgt het openingsweekend. Ook Milaan-San Remo en alle grote klassiekers zijn een doel. Daarna mik ik op de Giro d’Italia en de Olympische Spelen, maar we pakken alles stap voor stap aan.”