donderdag 1 februari 2024 om 19:34

Lidl-Trek baalt van lekke band Jonathan Milan: “Zouden het onmogelijke hebben geprobeerd”

Jonathan Milan was de man die het voor Lidl-Trek moest doen in de tweede etappe van de Ronde van Valencia. Niet alleen is de Italiaan daar een van de snelste sprinters aan de start, ook kan hij nog een bergje over. Alleen lukte dat vanwege een lekke band aan de voet van slotbeklimming Alto Pla de Corrals vandaag niet.

Dus moest Simone Consonni de honneurs waarnemen voor Lidl-Trek. Dat deed hij niet onaardig met een derde plaats. “Dit podium is goed voor mij, en geeft me veel motivatie. Ik finishte de rit samen met de klassementsrenners, wat een goed teken is. Zo kan ik tonen wat ik kan aan mijn nieuwe ploeg, in mijn nieuwe rol.”

“Mohoric deed een goede move, die we wel hadden verwacht. Zonder de lekke band van Johnny (Jonathan Milan, red.) zouden we het onmogelijke geprobeerd hebben om de kloof te dichten. En dan weet ik niet hoe het was geëindigd. Misschien denk k nu te veel in ‘of’ en ‘maar’, wat ook niets aan de situatie verandert”, aldus Consonni.

“We moeten vooral denken aan de kans die morgen op ons ligt te wachten in Valencia. We gaan samen met de ploeg alles geven om Johnny in de best mogelijke omstandigheden aan de sprint te laten beginnen. En dan zullen de we teleurstelling van vandaag proberen om te zetten in extra motivatie.”