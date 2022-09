Jonathan Milan snelt in openingsrit CRO Race naar eerste profzege

De eerste etappe in de CRO Race is gewonnen door Jonathan Milan. De 22-jarige Italiaan van Bahrain Victorious, die we ook kennen van de baan, snelde in regenachtige omstandigheden op overtuigende wijze naar zijn eerste profzege op de weg. Dit deed hij ten koste van zijn Sloveense ploeggenoot Matej Mohoric, die pas in de laatste honderden meters werd gegrepen.

De eerste etappe van de CRO Race was 223,5 kilometer lang en ging van Osijek naar Ludbreg. Het venijn zat hem in de staart. Terwijl het eerste deel van de rit biljartvlak was, moesten in de finale twee lokale ronden worden gereden met daarin de klim naar Vinogradi Ludbreski (3,2 km aan 3,9%) als potentiële scherprechter. De laatste top lag op minder dan vijf kilometer van de meet. Al vrij snel wisten zeven renners een vroege vlucht op poten te zetten.

Vroege vlucht krijgt weinig ruimte

Good old Pierre Rolland (B&B Hotels-KTM), Samuele Rivi (EOLO-Kometa), Kenny Molly (Bingoal Pauwels Sauces WB), Marcin Budzinski (HRE Mazowsze Serce Polski), Mathias Reutimann (Team Vorarlberg), Jernej Hribar (Ljubljana Gusto Santic) en Jaka Špoljar (Adria Mobil) sloegen de handen ineen en wisten een maximale voorsprong bijeen te fietsen van ruim drie minuten. Rolland en Rivi besloten zich op een gegeven moment weer te laten uitzakken, waardoor we met vijf koplopers begonnen aan de laatste tachtig kilometer.

De weergoden waren de renners vandaag niet erg gunstig gezind in Kroatië: ze werden onderweg ‘getrakteerd’ op meerdere regenbuien. Molly, Budzinski, Reutimann, Hribar en Špoljar lieten zich echter niet afschrikken door het slechte weer en bleven goed ronddraaien. In het peloton was er inmiddels ook wat beweging: Alexis Guerin (Team Voralberg) en Pablo Castrillo (Equipo Kern Pharma) besloten de oversteek te maken naar de kopgroep.

De Fransman en Spanjaard slaagden in hun missie en zo hadden we op goed 35 kilometer van de streep weer een kopgroep van zeven. Ondanks de hernieuwde krachten in de vluchtgroep, bleek een hergroepering onontkoombaar. Bij het ingaan van de laatste twintig kilometer werden de laatste aanvallers ingerekend en was alles weer te herdoen. Castrillo stribbelde nog wel even tegen, maar ook de Spanjaard bleek een vogel voor de kat. Bahrain Victorious nam vervolgens het commando over in het peloton.

Bahrain Victorious trekt door, Vingegaard attent

De roodhemden besloten in de verraderlijke finale eens flink door te trekken en wisten zo het pak stevig uit te dunnen. Een eerste groep van een zestigtal renners reed vervolgens in gestrekte draf naar het laatste klimmetje richting Vinogradi Ludbreski, maar daar bleef het vuurwerk uit. Vlak onder de top trok de jonge Brit Oscar Onley van Team DSM door en de pas 19-jarige renner wist met deze inspanning de eerste bergtrui te veroveren. Wegrijden van de tegenstand bleek echter een brug te ver.

Meerdere renners wisten namelijk hun wagonnetje aan te haken – zo zagen we de Deense Tourwinnaar Jonas Vingegaard attent van voren koersen – en vlak na de beklimming kwam alles weer bij elkaar. We leken ons vervolgens te kunnen opmaken voor een sprint met een vrij grote groep, maar Matej Mohoric had duidelijk andere plannen. De Sloveen ging er vandoor op zijn geliefkoosde terrein, in de afdaling, en wist een klein gaatje te slaan. Dit leek genoeg voor de overwinning.

Late aanvaller Mohoric haalt het net niet

Met de nadruk op leek, want Mohoric viel in de laatste honderden meters alsnog stil. Zijn ploeggenoot Milan zag het gebeuren, twijfelde niet en ging als eerste de sprint aan. Met enkele machtige pedaalslagen reed hij zijn Sloveense ploegmaat voorbij en wist hij zijn concurrenten overtuigend uit het wiel te sprinten. Goed voor zijn eerste profzege als wegwielrenner. Met Sacha Modolo en Mirco Maestri was er sprake van een volledig Italiaans podium.

Milan is vanzelfsprekend ook de eerste leider in de CRO Race. Vingegaard maakte in zijn eerste koers sinds zijn gewonnen Tour de France een scherpe indruk en kwam keurig als zeventiende over de finish, in dezelfde tijd als ritwinnaar Milan.