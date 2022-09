Jonathan Milan na tweede zege op rij in CRO Race: “Dit had ik nooit verwacht”

Jonathan Milan reageerde verrast op zijn overwining in de tweede etappe van de CRO Race. In de eerste etappe wist hij gisteren al zijn eerste profzege te boeken, en vandaag kwam er dus nog één bij. “Twee zeges op twee dagen, het is ongelofelijk.”

“Dit had ik nooit aan zien komen. De ploeg heeft het van de eerste kilometer tot de finish geweldig gedaan . De laatste ronde was heel belangrijk, vooral de laatste bocht was cruciaal om goed door te komen. Ze hebben me me daar geweldig van voren gehouden”, aldus de Italiaan.

De blijdschap van de 21-jarige sprinter is groot na zijn overwinning. “Ik ben heel blij met deze overwinnnig. Het is heel cool om hier te winnen. Ik hou echt van koersen in Kroatië”, besluit Milan.