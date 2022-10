Jonathan Milan geklopt in CRO Race: “Laurance is een van de beteren hier”

Jonathan Milan werd in de de vierde rit van de CRO Race verslagen door Axel Laurance. Milan zat slecht gepositioneerd in de laatste honderden meters en kon er pas in de laatste 100 meter uitkomen. “Ik mag blij zijn met mijn prestatie na zo’n tricky finale.”

“In de laatste kilometer viel er een renner voor mij. Ik moest hem plots ontwijken en mijn ketting schoot eraf. Ik probeerde zo snel mogelijk te herstellen en plaatsen te winnen”, vertelde Milan op de site van Bahrain Victorious. “Het was jammer genoeg net te laat. Axel (Laurance, red.) deed ook een geweldige sprint, hij is een van de beteren hier. Ik wil hem graag feliciteren.”

Na twee overwinningen in de sprint, wordt Milan nu toch geklopt. Teleurstelling is echter niet wat overheerst bij de grote Italiaan. “Ik mag blij zijn met mijn prestatie na zo’n tricky finale.” Eerder in de vierde rit nam Milan ook nog bonificatieseconden, waardoor zijn voorsprong op Jonas Vingegaard tien seconden bedraagt in het algemeen klassement. “De ploeg heeft dat perfect gedaan”, zei ploegleider Gorazd Stangelj daarover.

Mohoric als tweede kopman

“We hebben nog steeds de leiderstrui. Het is ons doel om die trui in de komende twee dagen te verdedigen. Zaterdag is de zwaarste etappe van de CRO Race. Mocht Milan de beklimmingen niet overleven, hebben we met Mohoric nog altijd een goede optie.” Mohoric werd in de vierde rit zelf nog derde, achter zijn ploegmaat. In het algemeen klassement volgt de Sloveen op veertien seconden van Milan.