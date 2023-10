vrijdag 13 oktober 2023 om 08:22

Jonathan Milan blijft Arvid de Kleijn voor in Tour of Guangxi

Jonathan Milan heeft de tweede etappe in de Tour of Guangxi gewonnen. De Italiaan van Bahrain-Victorious zette de massasprint machtig naar zijn hand. Arvid de Kleijn kwam net te kort, terwijl Olav Kooij ook machtig aanzette, maar nog stilviel. Milan is ook de nieuwe leider.

Op dag twee van de Chinese WorldTour-rittenkoers verlieten we Beihai, om 150 kilometers in noordelijke richting af te werken naar Qingzhou, ook al een ferme havenstad. Onderweg lagen geen noemenswaardige obstakels, eigenlijk kon je de hele rit niet anders beschrijven dan biljartvlak.

Al in de eerste vijf kilometer van de rit ontstond een kopgroep met Julius Johansen (Intermarché-Circus-Wanty), Jens Reynders (Israel-Premier Tech), Dries De Bondt (Alpecin-Deceuninck) en Thomas Champion (Cofidis). Voor De Bondt was het al zijn tweede vlucht in even veel dagen, dus het was duidelijk dat hij uit was op de boniseconden bij de tussensprint om een eventuele leiderstrui op te kunnen eisen bij het einde van de rit.

De Bondt, die op vier seconden in het klassement stond van leider Elia Viviani, toonde zich dan ook bedrijvig bij de tussensprintjes, die hij alle twee naar zijn hand zette. De voormalige Belgische kampioen zag tegen het einde van de rit zijn licht wel uitgaan.

Jumbo-Visma, INEOS Grenadiers en BORA-hansgrohe dreven de druk dan ook steeds meer op in het peloton. De maximale voorsprong van het kwartet bedroeg zo’n drie minuten, maar daar was in de finale niet meer veel van over. Reynders probeerde nog even door te zetten met Johansen, maar op zeven kilometer van de aankomst zat hun avontuur er weer op.

Chaos in de laatste kilometers

Gek genoeg werden ze in eerste instantie niet ingerekend door het hele peloton, maar door een een groepjemet liefst drie renners van Lotto Dstny (zonder Arnaud De Lie) en twee van Tudor Pro Cycling, maar ook Zdenek Stybar (Jayco-AlUla). De renners konden zelf ook niet geloven dat ze in alle chaos plots een gaatje hadden gekregen.

Thomas De Gendt wilde doorzetten, maar niet iedereen was daarvoor te vinden, waardoor Alpecin-Deceuninck met 2,5 kilometer te gaan de situatie weer rechtzette. De sprint ging daarna weer door op een lange, enorm brede aankomststrook, en dat maakte het niet gemakkelijk om positie te kiezen. De Kleijn slaagde er toch in om zich goed te positioneren.

De Nederlander van Tudor zette vroeg aan, maar liet tegen de afsluiting nog een gaatje over, waar Milan hem passeerde. Olav Kooij sprintte helemaal aan de andere kant van de weg, maar viel naar het einde stil, en eindigde zo zelfs nog buiten de top 5. Milan werd gisteren ook al tweede, en mag zo ook de leiderstrui op het podium gaan ophalen.