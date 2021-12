Jonathan Caicedo blijft twee jaar langer bij EF Education-Nippo

Jonathan Caicedo zal ook de komende jaren uitkomen voor EF Education-Nippo. De 28-jarige klimmer uit Ecuador heeft aan wielerjournalist Fabricio Tufiño laten weten dat hij nog een tweejarig contract heeft bij de ploeg van manager Jonathan Vaughters.

De Amerikaanse WorldTour-formatie moet nog met een officieel persbericht komen, maar Caicedo heeft inmiddels een einde gemaakt aan de onzekerheid. De Ecuadoraan, die sinds 2019 uitkomt voor de EF-wielerploeg, koerst ook in 2022 en 2013 voor de formatie van Vaughters.

Caicedo won vorig jaar nog een prestigieuze bergetappe in de Giro d’Italia met finish op de flanken van de vulkaan Etna. Ook werd hij in 2020 derde in de Vuelta a Colombia 2.1. Afgelopen seizoen was Caicedo minder succesvol. Hij mocht wel opdraven in de Giro d’Italia en Vuelta a España, maar noteerde twee DNF’jes.

Met nieuwkomer Esteban Chaves, Rigoberto Urán, Daniel Arroyave en Diego Andrés Camargo koersen er volgend jaar nog vier Zuid-Amerikanen (Colombianen) voor EF Education-Nippo.