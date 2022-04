Jonas Vingegaard zesde in Baskenland: “Helaas geen podium, maar ik heb het geprobeerd”

Jonas Vingegaard bleef op de slotdag van de Ronde van het Baskenland op de zesde plaats in het algemeen klassement staan. De Deen van Jumbo-Visma kon zich in de lastige etappe naar Arrate wel in de debatten mengen en besloot de laatste rit als vijfde.

“Ik voelde me erg sterk vandaag”, vertelde Vingegaard na afloop op de website van zijn ploeg. “Ik heb me niet verscholen en probeerde meerdere keren om aan te vallen op de beklimmingen. De samenwerking met de renners met wie ik uiteindelijk vooruit was verliep goed. Helaas werden we nog bijgehaald door een aantal andere renners. Op het eind waren de benen een beetje verzuurd. Ik weigerde echter de strijd vroegtijdig te staken.”

Eigenlijk wilde de Deen nog een aantal plaatsen opschuiven in het algemeen klassement. “Het doel was om minstens op het podium te eindigen. Helaas is dat niet gelukt, maar ik heb het geprobeerd. Mijn manier van rijden stemt me wel tevreden. De vorm is er. Dat geeft hoop voor de komende koersen”, aldus Vingegaard, die in de komende weken normaal gesproken aan de start verschijnt van de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik.

‘Primož opende heel sterk’

Het was de bedoeling om de koers te winnen, zei sportdirecteur Marc Reef. “Vandaag was het voor het eerst deze ronde een man-tegen-mangevecht. Met Primož (Roglič, red.) en Jonas hadden we twee mannen die nog kort in het klassement stonden. Het was de bedoeling om met Primož te openen. Dat deed hij heel sterk. De besten bleven daarna over. Jonas zat daar ook bij”, vertelde Reef.

“De situatie leek perfect, aangezien wat renners die voor ons stonden in het algemeen klassement op achterstand reden. Helaas keerden zij uiteindelijk terug. We hebben gekoerst om te winnen. We hoopten natuurlijk op meer, maar we hebben onszelf deze week getoond.”