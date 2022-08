Jonas Vingegaard triomfeert in Profronde van Etten-Leur

Jonas Vingegaard heeft de Profronde van Etten-Leur op zijn naam geschreven. De Tourwinnaar had na drie verschillende onderdelen meer punten verzameld dan Wout van Aert en Bauke Mollema, de nummers twee en drie.

Het eerste onderdeel van de middag, een korte tijdrit, werd gewonnen door Bauke Mollema. De Nederlander klopte Wout van Aert en Wilco Kelderman. Jonas Vingegaard stond niet op het podium, maar maakte zijn achterstand goed in de rit-in-lijn en de puntenkoers, die hij beide wist te winnen. In de rit-in-lijn bleef hij Jasper Philipsen en Vincenzo Nibali voor, in de puntenkoers kwam hij samen met Van Aert juichend over de streep. De Belg gunde de Deen de zege.

Tussendoor was er door de vrouwen ook nog een rit-in-lijn gereden. Hier zagen we een succesvolle solo van Ellen van Dijk. De renster van Trek-Segafredo verwees Annemiek van Vleuten en Loreno Wiebes naar de overige ereplaatsen.