Jonas Vingegaard tevreden na tijdrit: “Ik kende echt elke bocht”

Jonas Vingegaard eindigde vandaag als negende in de openingstijdrit van de Ronde van het Baskenland. De Deen verloor aan de streep exact twintig tellen op zijn ploeggenoot Primož Roglič. “Het was erg zwaar, maar ik mag blij zijn met het verloop van de tijdrit”, tekent Eurosport op uit de mond van Vingegaard.

“Ik heb een vrij goede tijdrit gereden. Dit soort korte tijdritten zijn niet echt op mijn lijf geschreven. Ik had het parcours echter goed verkend. Ik was hier al een week en heb dus genoeg tijd gehad om te verkennen. Ik kende elke bocht en dat was zeker een voordeel”, aldus Vingegaard, die vorig jaar als tweede eindigde in het algemeen klassement van de Ronde van het Baskenland.

De 25-jarige Deense klimmer hoopt ook dit jaar weer op succes in de Spaans-Baskische ronde, maar zal rekening moeten houden met de ambities van zijn teamgenoot Roglič. De Sloveen gaat na de inleidende tijdrit aan de leiding. “We hopen gewoon op een goed resultaat in deze ronde. Met wie, dat is niet belangrijk”, is Vingegaard duidelijk.

Vingegaard was eerder dit seizoen al succesvol in de Drôme Classic. Verder eindigde hij als tweede in Tirreno-Adriatico, achter de ongenaakbare Tadej Pogačar.