Jonas Vingegaard schiet vol na zege in Dauphiné: “Gedachten zijn in Annecy”

Jonas Vingegaard wilde het na afloop van de vijfde etappe in het Criterium du Dauphine hebben over de steekpartij in Annecy. "Mijn gedachten zijn daar", vertelde de Deen, die daarna in de tranen schoot.

In Annecy liep een man vanochtend een speeltuin in om daar vervolgens een aantal kinderen neer te steken. Voor zover bekend zijn er zes kinderen zwaargewond. “Ik sta stil bij alle families.”

Voordat de nieuwe leider in de Dauphiné over Annecy begon, legde hij wel nog even kort uit hoe zijn overwinning tot stand kwam. “Ik wilde eigenlijk niet aanvallen, maar toen Carapaz aanviel moest ik wel reageren. Ik ben wel blij met mijn overwinning, maar wielrennen doet er nu even niet toe.”