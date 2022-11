Jonas Vingegaard: “Remco Evenepoel en ik zouden goede bondgenoten zijn”

Geletruiwinnaar Jonas Vingegaard ziet een grote ronde rijden met Remco Evenepoel zitten. De Deen vertelde in een interview dat de twee tenoren ook goede bondgenoten zouden kunnen zijn, omdat ze de koers graag hard maken. “Ik vind het wel moeilijk om ons niveau ten opzichte van elkaar in te schatten.”

Vingegaard blikte na afloop van het Saitama Criterium in Japan samen met Het Nieuwsblad uitgebreid terug op zijn seizoen. De Deense winnaar van de Tour de France kreeg onder meer een vraag voorgeschoteld of Evenepoel een goede bondgenoot zou kunnen zijn in een grote ronde. “Ja, ik en Remco in dezelfde grote ronde; dat zou goed kunnen werken. We hebben beiden baat bij een zware koers. Hij zou een goede bondgenoot kunnen zijn, tot op het moment dat we met elkaar moeten afrekenen.”

Dat Evenepoel de Vuelta won in augustus, heeft Vingegaard zeker en vast gezien. “Hij was ontzettend sterk. Ik vind het echter moeilijk om in te schatten hoe we ons ten opzichte van elkaar verhouden op dit moment. We hebben nog nooit tegen elkaar gekoerst in een ronde van drie weken.” De twee reden dit seizoen samen twee rittenkoersen, de Tirreno-Adriatico en de Ronde van het Baskenland. In Italië eindigde de renner van Jumbo-Visma ruim voor Evenepoel, in Spanje was de Belg dan weer net iets beter.

Driestrijd

Tot slot gaat de Deen van een driestrijd tussen Tadej Pogacar, Evenepoel en zichzelf zeker niet uit de weg. “Dat zou heel cool zijn, ik kan niet wachten op dat moment. Maar vergeet ook Roglic en Bernal niet. Wij allemaal samen in één grote ronde, ik ben nu al enthousiast. Ik wil tegen de allerbesten koersen. Als ik dan win, geeft dat mijn zege alleen maar glans.”