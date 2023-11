vrijdag 17 november 2023 om 09:29

Jonas Vingegaard reageert op mogelijke keuze Wout van Aert voor Giro d’Italia in 2024

Jonas Vingegaard heeft op de Deense radio gereageerd op de uitspraken van Wout van Aert, die heeft aangegeven in 2024 van de Giro d’Italia een hoofddoel te maken. Dat zou betekenen dat Vingegaard het in de komende Tour de France voor het eerst in jaren moet doen zonder de Belg. “Het wordt spannend om te zien hoe het team dat zal doen”, aldus de tweevoudige Tourwinnaar tegen DR.

“Het grote doel van Wout is volgend jaar allicht de Giro d’Italia en daarna waarschijnlijk de Olympische Spelen”, zei Vingegaard op de radio. Door de planning van de Spelen in Parijs, met de individuele tijdrit een week na de slotdag in de Tour en de wegrit een week daarna, wordt de combinatie lastig. “De Spelen liggen hem heel goed en dat is wellicht ook de reden waarom hij de Tour de France niet wilde rijden.”

Door de mogelijke afwezigheid van Van Aert in de Tour lijkt het erop dat Jumbo-Visma (volgend jaar Visma-Lease a Bike) zeker twee wijzigingen moet doorvoeren in de succesvolle Tourploeg van afgelopen zomer. Nathan Van Hooydonck is noodgedwongen moeten stoppen door hartproblemen.

‘Spannend om te zien het het team dat zal doen’

“Wout is een van de beste ploegmakkers die ik de afgelopen drie jaar in steun heb gehad”, aldus Vingegaard. “Maar ook met Nathan verliezen we een geweldige helper. Wout is goed op alle terreinen, zelfs in de bergen en hij kan een groot verschil maken. Ze zijn heel moeilijk te vervangen. Het wordt spannend om te zien hoe het team dat zal doen.”

Aan de andere kant verwacht de Deen dat Vuelta-winnaar Sepp Kuss een hoofdrol kan spelen in de Tour. “Hij zal wellicht de rol krijgen van de afgelopen jaren. Hij is zo sterk dat hij zelf bijna in de top-5 staat als hij dat doet. Zo kunnen we hem in het klassement houden”, denkt hij.