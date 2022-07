Jonas Vingegaard: “Plan om energie te sparen door vlucht niet te achtervolgen”

Jonas Vingegaard heeft zijn tweede dag in de gele trui makkelijk overleefd. De renner van Jumbo-Visma kon relatief rustig de dag in het peloton doorbrengen, en zag een landgenoot uiteindelijk naar de winst rijden. “Het is ongelooflijk voor alle Denen, drie ritoverwinningen!”

WielerFlits stelde op de persconferentie de vraag aan Vingegaard of het het plan was om de ontsnapping van de dag niet te achtervolgen, en dus niet voor een sprint met groenetruidrager Wout van Aert te gaan. “Dat hebben we deze ochtend inderdaad besloten ja. We hebben ervoor gekozen om vandaag al onze energie te sparen”, bevestigde de Deen.

Met de ritoverwinning van Meds Pedersen vandaag staat de Deense teller in deze Ronde van Frankrijk inmiddels op drie (Pedersen, Vingegaard en Magnus Cort). “Het is ongelooflijk voor ons. Drie overwinningen, dat is echt top. Ik ben ook heel blij voor Mads vandaag. Hij won ook voor de eerste keer in de Tour, en voor mij voelde dat toch heel groots aan.”

De geletruidrager kwam ook terug op de afgelopen twee dagen, met de gegroeide aandacht voor hem. “Die is er inderdaad, maar ik had het wel verwacht. Ik vind het welk oke, het is deel van de geletruidrager zijn. Ik geniet er elke dag van!” Ten slotte blikte Vingegaard ook even vooruit naar de rit van morgen: “Die korte klimmetjes morgen zijn misschien minder mijn ding, maar ik zal er 100% voor gaan.”