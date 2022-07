Jonas Vingegaard: “Had na gisteren niet de beste benen op Alpe d’Huez”

Jonas Vingegaard hield vandaag sterk stand in de koninginnenrit met aankomst op Alpe d’Huez. Tadej Pogacar probeerde enkele keren het pantser van zijn Deense concurrent te breken, maar Vingegaard kon steeds volgen. “Plan was niet om tijd te winnen vandaag.”

“Het was zeker geen makkelijke dag vandaag, het was heel zwaar. Vooral de warmte was echt lastig, aan de voet van de Col de la Croix de Fer en de Alpe d’Huez leek het wel meer dan 35 graden Celsius”, vertelde Vingegaard in het flashinterview na afloop. “Ik had eigenlijk niet de beste benen na gisteren, maar slecht was ik nu ook weer niet. Het was gewoon een zware dag.”

In totaal moest Vingegaard twee keer een demarrage van Pogacar beantwoorden, dat deed de geletruidrager tweemaal zeer vlot. “Ik had het wel verwacht dat hij me ging aanvallen ja. Ik was blij dat ik hem kon volgen. Of ik zelf aan tijd winnen gedacht heb? Nee, ik wou gewoon mijn voorsprong behouden. Dat was het plan voor vandaag.”

Ten slotte had Vingegaard het ook nog over de ruim aanwezige supporters op de Alpe d’Huez. “Eerlijk gezegd waren ze ‘beter’ dan ik had verwacht, soms is het niet zo aangenaam om daar te rijden. Ze supporterden op een goede manier”, sloot de klimmer af met een glimlach.